1月製造業景氣燈號亮黃紅燈 近2年半首見

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-07 17:10

台灣經濟研究院今 (7) 日公布 1 月整體製造業景氣信號值，較上月增加 3.85 分至 16.04 分，燈號亮代表景氣揚升的黃紅燈，是 2021 年 10 月以來首見，台經院指出，全球製造業前景已出現改善。

1 月景氣信號各主要組成項目中，有 3 項增加、2 項減少，又以原物料投入面增加 2.26 分最多，需求面和售價面也分別增加 2.07 分、0.32 分，而經營環境面減少 0.76 分，成本面減少 0.04 分。

亮黃紅燈、紅燈製造業比重 合計衝破 5 成

就不同產業燈號的消長觀察，藍燈比重由 30.99% 一口氣減至 1.97%，黃藍燈由 13.43% 降至 5.95%，持平的綠燈由 51.08% 減少至 41.84%，代表景氣揚升的黃紅燈則由 4.50% 大增至 40.07%，代表景氣繁榮的紅燈也由 0% 增加至 10.17%。

台經院說明，國內製造業受惠於 AI、高效能運算等商機持續發酵，加上去年同期適逢農曆春節長假，工作天數較少致使基期較低，使進口、外銷訂單與生產等指數年增率由負轉正，出口續呈雙位數成長，推升原物料投入、需求等指標表現。