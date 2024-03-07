儒鴻接單正向 品牌客戶大單入袋 樂觀全年可望顯著成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-07 21:20

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今(7)日召開法說，副董事長王樹文表示，目前訂單能見度維持 6 個月，已達第三季，加上下半年品牌客人大訂單進來，整體狀況樂觀，有信心今年業績能明顯成長。

儒鴻今日也公告 2 月營收 21.82 億元，月減 17%、年增 9%；累計前 2 月營收 48.1 億元，年增 17.2%。儒鴻財務副總羅仁傑說明，2 月營收不如預期，主要是過年工作天數減少、越南廠區休假，但 3 月恢復正常、訂單陸續消化，營收就會補上。

儒鴻去年營收 307.9 億元、年減 22%，毛利率 31.44% 、年增 3.59 個百分點，營益率 21.28%、年增 1.5 個百分點，稅後純益 51.76 億元、年減 23.77%，淨利率 16.83%、年減 0.57 個百分點，每股純益 18.87 元，每股擬配息 13.5 元。

王樹文表示，今年大的品牌、通路客戶都滿有活力，中小品牌接單也優於預期；去年新增 6 個新品牌客戶，希望今年能從小矮人變成 6 個小巨人，去年新客戶營收比重 10%、今年可望提升到 15%，其中，有一個客戶單價沒有比大客戶 Lululemon 差、甚至更高，對該客戶抱有信心。

整體而言，王樹文認為，目前看到第三季訂單都滿樂觀的，尤其下半年有一個品牌客戶的大單將開始出貨，預計將推升明顯成長，今年可望呈現逐季向上的態勢，全年也樂觀看待。