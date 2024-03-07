AI PC 來了！宏碁全新9款新機將開賣

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-07 17:13

宏碁 (2353-TW) AI PC 即將開賣上市， 全新 AI PC-Acer 16 吋 Swift Go 16 (SFG16-72) 和 14 吋 Swift Go 14 (SFG14-73) 筆記型電腦，搭載 Intel Core Ultra 5/7 處理器並配備 Intel NPU 整合 AI 加速能力，獲得 Intel Evo Edition 平台認證，推出 OLED 螢幕及 WUXGA 觸控螢幕規格，共推出 9 款產品，預計 3 月 14 日正式開賣。

宏碁 9 款 AI PC 提供強大的處理效能和 AI 支援技術，其建議售價自 42,900 元至 48,900 元。

Swift Go 搭載色彩鮮明的 OLED 螢幕，擁有 400 尼特峰值亮度以及 100% DCI-P3 超廣色域，並通過 DisplayHDR True Black 500 認證。16 吋 Swift Go 16 擁有 3.2K OLED 螢幕，支援 3,200 x 2,000 解析度和 120 Hz 螢幕刷新率； Swift Go 14 的 14 吋 2.8K OLED 螢幕則支援 2,880 x 1,800 解析度和 90Hz 螢幕刷新率。

另外，Swift Go 14 提供多重控制發光 OceanGlass 觸控板，提供高效且流暢舒適的滑動手感及可直接執行特定娛樂需求。兩款 Swift Go 機型的觸控板滑動面積，較前代皆增加了 44% ，無需滑鼠也能輕鬆操作；且均配備最新的 Intel Unison 2.0，使筆電輕鬆迅速連接至 Android 或 iOS 裝置。

Swift Go 筆電系列推出 16GB/32GB LPDDR5X 記憶體， 且具有兩個 M.2 SSD 插槽，內建 512GB PCIe NVMe SSD，上市期提供免費安裝 1TB PCIe Gen 4 SSD；更配有多元連接埠，包括兩個支援快速充電的 Thunderbolt 4 USB Type-C、兩個 USB Type-A，其中一個可進行離線充電 、HDMI2.1 及一個 microSD 讀卡機；同時支援 Bluetooth LE Audio，以提供更佳的無線音訊品質。