AI PC 來了！宏碁全新9款新機將開賣

宏碁 ( 2353-TW ) AI PC 即將開賣上市, 全新 AI PC-Acer 16 吋 Swift Go 16 (SFG16-72) 和 14 吋 Swift Go 14 (SFG14-73) 筆記型電腦,搭載 Intel Core Ultra 5/7 處理器並配備 Intel NPU 整合 AI 加速能力,獲得 Intel Evo Edition 平台認證,推出 OLED 螢幕及 WUXGA 觸控螢幕規格,共推出 9 款產品,預計 3 月 14 日正式開賣。

Swift Go 搭載色彩鮮明的 OLED 螢幕,擁有 400 尼特峰值亮度以及 100% DCI-P3 超廣色域,並通過 DisplayHDR True Black 500 認證。16 吋 Swift Go 16 擁有 3.2K OLED 螢幕,支援 3,200 x 2,000 解析度和 120 Hz 螢幕刷新率; Swift Go 14 的 14 吋 2.8K OLED 螢幕則支援 2,880 x 1,800 解析度和 90Hz 螢幕刷新率。