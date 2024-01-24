宏碁擴大布局顯卡市場 再推新品搶市

宏碁 (2353-TW) 擴大布局顯示卡市場，宣布 Nitro 產品線正式登場，率先引進最新超微 (AMD) 發表的 Radeon RX 7600 XT GPU，首款 Nitro Radeon RX 7600 XT OC 顯示卡也預計今 (24) 日晚上在全球同步發售。

全新 Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC 顯卡配置 16GB GDDR6 記憶體、288 Gbps 頻寬、高達 2539MHz 遊戲時脈和 2810MHz 超頻時脈速度，釋放 GPU 最大效能。

此外，具備新一代 AMD RDNA 3 架構，以 AI 技術和光線追蹤加速器享有流暢的畫面解析度和高刷新率體驗；借助加速渲染應用程式支援進行編輯及視覺化，同時也能支援 AMD 編碼 / 解碼媒體引擎，可於播放或串流時提供動態色彩範圍和強化畫面，並支援 DirectX 12 Ultimate API，展現沉浸式且生動的視覺效果。

宏碁表示，此顯卡的散熱技術提升，直徑 87mm 的 Nitro FrostBlade 環形風扇，環形設計可增加風壓，提高風流有效發散 GPU 熱量，並降低運轉噪音；雙滾珠軸承系統較傳統油封軸承，使用壽命長並能承受高溫；上、下、背面的三大散熱通風口能有效冷卻裝置上的重要零件。