〈宏碁新春團拜〉核心事業、新事業雙軌並進 陳俊聖期許集團「穩行高處」

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-15 12:16

宏碁 (2353-TW) 集團今 (15) 日舉行新春開工團拜，展望後市，董事長陳俊聖表示，1 月營收是連續 7 個月年成長，希望後續核心事業與新事業都可以維持，並期許集團新一年「穩行高處」。

核心事業方面，陳俊聖說，PC 產業回到季節性走勢，今年 PC 產業最重要發展是 AI PC，再者，AI PC 跟過往多年來的 PC 很不同，終端也感受到其威力，預期未來更多人使用 AI PC。

陳俊聖進一步說，去年第四季開始英特爾、微軟等陸續推出 AI 解決方案，未來還有一波波 AI，宏碁硬體也會跟上，此外，加入 NPU 或 APU 處理器平台的廣義 AI PC 產品，預期未來比例會越來越高，並有機會成為標配。

宏碁元月營收 152.3 億元，月減 25.7%、年增 11.7%，其中，非電腦及顯示器相關事業營收占比來到 39.2%。陳俊聖表示，新事業營收占比接近 4 成，顯示轉型成形，新年目標「穩行高處」並會注意庫存，希望營收可以維持年增表現。