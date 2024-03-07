台塩海洋鹼性離子水11度蟬聯大甲媽遶境指定用水

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-07 14:54

大甲媽祖遶境即將於 4 月 5 日啟程，今 (7) 日上午由臺鹽 (1737-TW) 公司總經理陳世輝代表臺鹽捐贈大甲媽聯名祈福瓶，並與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤一同進行過爐祈福儀式，祈求遶境活動順利圓滿。

陳世輝表示，台塩海洋鹼性離子水 11 度蟬聯大甲媽遶境指定用水，今年呼應甲辰龍年，祈福瓶身印有 Q 版媽祖、吉祥金龍圖案及「龍來轉運，平安好運」祝福字眼，相當具有收藏價值。喝台塩海洋鹼性離子水保庇好運氣，臺鹽公司邀請信眾一起箱購參加抽獎活動，抽 10 萬元旅遊現金大禮。

大甲媽遶境屬世界三大宗教盛事之一，也是台灣重要民俗活動，臺鹽響應鎮瀾宮保留優質宗教文化資產，已連續 11 年贊助大甲媽遶境活動及鎮瀾兒童家園用水，用好水守護信眾健康。臺鹽也將在 3 月 16 日萬眾騎 BIKE 與 3 月 31 日 Bobi Run 活動設攤，為信眾加油打氣。