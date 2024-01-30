緯創、宏碁加持 細胞基因廠沛爾生醫3月初登創新板

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-30 19:35

細胞基因治療新藥公司沛爾生醫 (6949-TW) 預計 3 月初在創新板掛牌上市，其股東大有來頭，包含緯創 (3231-TW)、宏碁 (2353-TW) 以及多位科技廠大老。沛爾董事長林成龍表示，旗下自主開發治療 B 細胞淋巴癌 CAR-T 產品，其二期臨床試驗預計 2025 年完成後，可銜接子公司竹北廠完工進行藥證申請。

沛爾生醫以「基因工程改造 T 細胞」的癌症療法為核心研發方向，即嵌合抗原受體 T 細胞 (CAR-T)，其中，治療 B 細胞淋巴癌的 CAR-T 產品 PL001 研發進度較快，是以 B 細胞表面抗原 CD19 為標靶，近期就會展開二期臨床試驗，預計收案 37 人，最後一位病人收案估落在今年底，後續觀察期約一年，估此試驗 2025 年第四季完成。

該二期臨床試驗除了在台灣展開外，也正在與新加坡、美國、日本等合作夥伴討論海外試驗，擬增加非裔美國人病患。林成龍說，目前傾向台灣二期臨床試驗執行到一半時會與美國 CRO 公司合作，由對方來執行美國試驗計畫。

沛爾生醫也自主開發出「新世代多鏈 CAR-T 技術平台」，規劃朝向治療實體癌，林成龍指出，從動物試驗中證實多鏈 CAR-T 可消滅卵巢癌，預計 2025 年申請人體臨床試驗。

沛爾生醫將 CAR-T 生產製程分割獨立成子公司台灣細胞 (TCMC)。TCMC 與多家日本公司合作建置竹北廠，預計 2025 年完工且經 GMP 認證查核後，可銜接 CAR-T 產品 PL001 新藥附款許可的 GMP 級製劑生產製造。

林成龍表示，全球 CAR-T 產品供不應求，旗下庫存更只能因應 5 位病患，未來隨著 TCMC 竹北廠完工、年產能 300 例，除了滿足自主需求外，未來也會接洽 CDMO 訂單，目前已有兩家美國公司正在洽談中。