〈宏碁新春團拜〉施振榮：AI發展一定很重要 未來會有新突破模式

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-15 11:51

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (15) 日依照往例舉辦新春團拜活動，針對 AI 狂潮，創辦人施振榮認為，AI 對產業發展一定很重要，但從趨勢曲線發展來看，AI 應該會有新的突破模式。

AI 浪潮興起，掀起台股多檔個股狂飆。施振榮說，AI 一定會扮演很重要的角色，不過股市可能對此有太多期望，AI 所需的運算力、電力至今仍吃不消，從曲線發展還需要突破與轉折，因此 AI 發展應該會有新突破模式才可行。

宏碁董事長陳俊聖也提到，AI 不管是應用上還是在各產業都很多元，包含雲端、資料中心、邊緣運算等，對整體產業、應用發展相當樂觀。

其中，子公司宏碁資訊 (6811-TW) 聚焦在生成式 AI，積極以三大優化方向並尋找應用落地方法，包括客服優化、營運優化、程式優化，除了去年 10 月已經有展示相關應用外，預計今年上半年也會有新案。

施振榮推動藍色經濟，與未來船 Porrima 所有人 Gunter Pauli 合組公司保利馬，藉此建立本土零碳船供應鏈。施振榮表示，該主要案子是授權當地業主，由台灣提供氫燃料電池、碳氫等關鍵零組件，且未來船都是零碳排可以回收，目前正在與巴西討論今年 7 月是否可以停泊。同時也正在啟動第二項設計，是可以進行量產的船隻，分別為 110、66 英尺的船型。