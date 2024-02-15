〈宏碁新春團拜〉施振榮：AI發展一定很重要 未來會有新突破模式
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-15 11:51
品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (15) 日依照往例舉辦新春團拜活動，針對 AI 狂潮，創辦人施振榮認為，AI 對產業發展一定很重要，但從趨勢曲線發展來看，AI 應該會有新的突破模式。
AI 浪潮興起，掀起台股多檔個股狂飆。施振榮說，AI 一定會扮演很重要的角色，不過股市可能對此有太多期望，AI 所需的運算力、電力至今仍吃不消，從曲線發展還需要突破與轉折，因此 AI 發展應該會有新突破模式才可行。
宏碁董事長陳俊聖也提到，AI 不管是應用上還是在各產業都很多元，包含雲端、資料中心、邊緣運算等，對整體產業、應用發展相當樂觀。
其中，子公司宏碁資訊 (6811-TW) 聚焦在生成式 AI，積極以三大優化方向並尋找應用落地方法，包括客服優化、營運優化、程式優化，除了去年 10 月已經有展示相關應用外，預計今年上半年也會有新案。
施振榮推動藍色經濟，與未來船 Porrima 所有人 Gunter Pauli 合組公司保利馬，藉此建立本土零碳船供應鏈。施振榮表示，該主要案子是授權當地業主，由台灣提供氫燃料電池、碳氫等關鍵零組件，且未來船都是零碳排可以回收，目前正在與巴西討論今年 7 月是否可以停泊。同時也正在啟動第二項設計，是可以進行量產的船隻，分別為 110、66 英尺的船型。
施振榮表示，新年「我有兩個夢」新希望就是期盼台灣能再次掌握淨零碳排帶來產業典範轉移的新契機，順勢造勢，借重台灣科技島的創新科技，為世界做出更大的貢獻；第二個夢則是持續推動科技與文化的双融。
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