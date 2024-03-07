【選股邏輯】如何從KD找到股價剛開始轉強的股票? KD值在50之應用！

鉅亨研報 2024-03-07 12:10

KD 除了大家常見的 K 值在 20 或 80 的判斷方法外，50 也是一個關鍵的多空分水嶺，Ｋ值在 50 以上代表強勢，Ｋ值在 50 以下則相對弱勢。那麼當 K 值在 50 附近正交叉時代表甚麼意義? 對於交易有甚麼幫助?

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一、K 值在 50 附近正交叉的兩種情況

1.K 值從高檔滑落，但是在 50 附近又反轉向上: 代表股價在滑落的過程中，有多方力道支撐，因此Ｋ值並沒有繼續下跌落入 20 超賣區。

2.K 值從低檔回升，經過整理後在 50 附近正交叉: 代表股價在回升的過程中經歷過多空對決，盤勢一度陷入下跌或盤整區間，但最終多方勝出，因此ｋ值在 50 附近正交叉，股價最終向上表態。

無論是以上哪種型態，大多說明股價一度陷入多空不明，但最終多方脫穎而出的跡象，所以如果遇到ｋ值在 50 附近正交叉時，可以預期後續股價將開始轉強。

二、XQ 回測績效

透過 XQ 回測當 K 值在 50 附近正交叉時的結果，首先條件如下：

1. K 值與 D 值皆在 50~60 的區間

2. Ｋ值今日黃金交叉Ｄ值

3. 透過兩個條件我們設定持有區間 20 期、停損 15% 的回測報表如下圖，可以發現單用 KD 做回測的效果還不錯，時間加權報酬為 77%，說明 K 值在 50 之上已經是偏強的趨勢又黃金交叉，對於股價變化是有一定加效果的。