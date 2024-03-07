〈碳權交易〉碳交所攜手標準局 舉辦再生能源憑證與碳權解析講座助企業邁向淨零

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-07 14:40

碳交所攜手經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心，共同舉辦「再生能源憑證與碳權解析」推廣講座，透過講座協助企業了解最新法令政策，並宣導正確的淨零知識，也期待活絡碳權與再生能源憑證交易市場，首場講座將於下周五 (15 日) 登場。

碳交所與憑證中心指出，在權責工作推廣的過程中，認為企業需同時具備對「碳管理」與「再生能源」的發展脈絡認知，以及對政策的理解程度，才能有效推動企業淨零轉型。

碳交所透露，講座內容包括國內外自願性碳權發展趨勢、如何購買碳權、綠電由來，以及取得方式、憑證應用及其多元價值等重要基本資訊。期望透過講座，提供企業可立即採用的淨零工具，譬如碳權與憑證，同時促進台灣碳權與憑證市場蓬勃發展。

碳交所去年成立，首批國際碳權也於去年 12 月正式上架交易，碳交所表示其肩負透過經濟誘因，推動國內減量額度交易、國外碳權交易及碳諮詢和淨零教育的政策使命，協助企業達成國際減碳要求、自身或產品碳中和，並兼顧產業發展，以符合企業減碳策略與落實國家政策。

憑證中心則擔負國內綠電交易、再生能源憑證制度與推廣教育及憑證資訊管理平台三大任務，累計至今已核發超過 400 萬張憑證，大約 40 億度綠電，以促進綠電市場發展，加速台灣能源轉型。