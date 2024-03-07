Fed褐皮書：年初以來經濟活動略微成長 消費者對物價上漲更敏感

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-07 04:48

美國聯準會 (Fed) 周三 (6 日) 發布褐皮書調查指出，今年稍早以來，美國經濟以溫和的步調擴張，消費者對物價上漲的態度則更加敏感。

上述報告指出：「整體而言，自 1 月初以來，經濟活動小幅成長，其中 8 個地區回報經濟活動略微增長，另外 3 個地區回報沒有變化，1 個地區略微疲軟。」

報告還稱：「消費者支出在近幾周略微下滑，尤其是零售商品支出，企業發現將更高的成本轉嫁給客戶變得更困難了，他們對價格變化愈來愈敏感。」此外，許多製造商和營建公司的材料成本近幾周有所下滑。

最新褐皮書是由舊金山聯準銀行依據 2 月 26 日或之前的資訊所編製，內容包含針對 12 個地區商業狀況的軼事和評論。

就業市場方面，報告指出多數地區就業仍持續成長，但成長幅度不大。

褐皮書指出：「整體而言，勞動力市場吃緊狀況進一步緩解，幾乎所有地區都強調勞動力供應和員工留任率有所改善。」

許多經濟學家仍預估勞動力市場將在今年降溫，愈來愈多企業在最近幾周宣布裁員，支持了這樣的前景。然而，1 月非農新增就業人數卻意外超出預期，增幅創下 1 年來最大。

褐皮書同時也指出工資增速正在放緩。勞動成本受限可望進一步緩解意外在年初飆升的通膨壓力。美國消費者和生產者物價指數在 1 月雙雙超出上揚，壓低了投資人對 Fed 何時開始降息的預期。市場參與者現在預估首次降息將發生在 6 月。