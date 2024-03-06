美股重點新聞摘要2024年03月06日

鉅亨網新聞中心 2024-03-06 08:08

今日操盤前瞻

美國 2 月 ADP 就業、1 月 JOLTs 職位空缺

加拿大央行利率決議

Fed 主席鮑爾國會證詞

美兩黨議員提法案要求字節跳動剝離 TikTok 否則將祭禁令

美國兩黨議員小組周二 (5 日) 提出法案，要求字節跳動 (Bytedance) 在約 6 個月的時間內剝離 TikTok，否則將面臨美國祭出的禁令。閱讀全文...

郭明錤：若蘋果無法推出超預期生成式 AI 市值可能被輝達超越

天風國際證券分析師郭明錤周二 (5 日) 在社群媒體平台 X 發文表示，先前 2024 年 iPhone 出貨的市場共識為 2.2 億至 2.25 億部，現在已經開始下修，並向他之前預測的 2 億部靠攏。如果蘋果 (AAPL-US) 今年無法推出優於市場預期的生成式人工智慧 (AI) 服務，輝達 (NVDA-US) 的市值將很有可能超越蘋果。閱讀全文...

美 2 月 ISM 非製造業指數降至 52.6 訂單和商業活動指標回升