美股重點新聞摘要2024年03月07日

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 08:06

今日操盤前瞻

Fed 褐皮書

中國 1-2 月貿易收支

歐洲央行利率決議

美國 1 月貿易收支、上周失業金數據

鮑爾參院證詞

鮑爾證詞全文：今年某個時候開始降息是適當的

Fed 褐皮書：年初以來經濟活動略微成長 消費者對物價上漲更敏感

美國聯準會 (Fed) 周三 (6 日) 發布褐皮書調查指出，今年稍早以來，美國經濟以溫和的步調擴張，消費者對物價上漲的態度則更加敏感。閱讀全文...

美眾院通過避免政府部分關閉法案 目前移送參院

美國眾議院週三 (6 日) 以 339 票贊成對 85 票反對批准 4590 億美元的新政府支出，以避免政府部分關閉，而參議院必須在週六午夜之前通過該法案，以防止關鍵機構因資金短缺而關閉。閱讀全文...

紐約社區銀行宣布籌集 10 億美元 股價三溫暖翻紅逾 30%