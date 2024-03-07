美股重點新聞摘要2024年03月07日
鉅亨網新聞中心 2024-03-07 08:06
今日操盤前瞻
Fed 褐皮書
中國 1-2 月貿易收支
歐洲央行利率決議
美國 1 月貿易收支、上周失業金數據
鮑爾參院證詞
鮑爾證詞全文：今年某個時候開始降息是適當的
聯準會主席鮑爾週三 (6 日) 出席國會參眾兩院的半年度貨幣政策報告聽證會，以下是他提前公布證詞原文，並在聽證會上接受國會議員的提問和質詢。閱讀全文...
Fed 褐皮書：年初以來經濟活動略微成長 消費者對物價上漲更敏感
美國聯準會 (Fed) 周三 (6 日) 發布褐皮書調查指出，今年稍早以來，美國經濟以溫和的步調擴張，消費者對物價上漲的態度則更加敏感。閱讀全文...
美眾院通過避免政府部分關閉法案 目前移送參院
美國眾議院週三 (6 日) 以 339 票贊成對 85 票反對批准 4590 億美元的新政府支出，以避免政府部分關閉，而參議院必須在週六午夜之前通過該法案，以防止關鍵機構因資金短缺而關閉。閱讀全文...
紐約社區銀行宣布籌集 10 億美元 股價三溫暖翻紅逾 30%
陷入困境的紐約社區銀行 (NYCB) (NYCB-US) 週三 (6 日) 宣布籌集 10 億美元資金並進行領導層改組。閱讀全文...
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