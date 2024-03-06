橘焱胡同拿下韓國BHC炸雞代理權 3年全台將開10家店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-06 18:48

連鎖餐飲業者橘焱胡同 (2761-TW) 今 (6) 日宣布，看準國內消費者喜愛韓式料理的趨勢，簽下韓國「BHC 炸雞」台灣代理權，首家分店預計 6 月於大台北地區營運，單店月營收目標約 500 萬元、3 年內全台開 10 家；而今年旗下全品牌也將進入密集展店期，預計總店數全年淨增 20 家。

橘焱胡同指出，據市調資料，2019-2021 年韓式料理餐廳在台灣市場成長 3 倍，且 70% 以上的民眾每個月必吃一次韓式料理，市場具有成長動能。

因此，橘焱胡同首度代理韓國品牌來台， BHC 炸雞首家分店預計插旗大台北地區，首店月營收目標約 500 萬元，並規劃在台發展 BHC 連鎖餐飲體系，目標 3 年內開出 10 家門市，街邊店、百貨商場店型態並行。

而橘焱胡同旗下包括「胡同燒肉」、「胡同裏燒肉」、「開丼」、「星胡同」、「四代目菊川」、「唬唬」和「天婦羅杉村」等品牌，皆有展店計畫，預計今年淨增加店數 20 家。

其中，天婦羅杉村將於 5 月底插旗大直萬豪酒店中城廣場，開丼 燒肉 vs 丼飯及唬唬鐵板廚房則於第二季開出 3 家店，皆以百貨商場店型態為主。