雲品拓義式高端餐飲版圖 將開海外首家Pennisi餐酒館

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-22 10:29

連鎖飯店業者雲品 (2748-TW) 旗下君品酒店長期推廣義大利飲食文化，繼開出雅意義式餐廳後，將引進西西里島近 60 年的精品肉舖 Dai Pennisi 品牌，預計上半年在館內開出餐酒館，並成為 Pennisi 家族在義大利之外的全球首間聯名餐廳。

君品說明，將開出國內首家五星級飯店內西西里島風土料理餐廳，目標為台灣饕客提供義大利傳統家庭聚餐的「慢食」、「慢飲」、「慢慢享受」的飲食文化，目前餐廳已著手進行教育訓練和技術轉移。

雲品總經理丁原偉表示，所屬雲朗觀光集團於 11 年前開始深耕義大利，在當地已擁有 6 處飯店據點、3 間米其林星級餐廳，更以餐飲文化作為交流，多次邀請義大利米其林星級主廚來台客座。並積極參與台義文化交流活動。

丁原偉也提到，除了君品酒店將設立 Dai Pennisi 品牌餐酒館，未來不排除將該餐廳引進籌備中的杭州雲品酒店 (Fiore Della Cina)。

Dai Pennisi 位在義大利西西里島的卡塔尼亞區 (Catania)，為當地的精品肉舖，除了自製許多風乾醃製肉品，更設立燒烤餐廳，並在當地的五星級飯店擁有米其林一星餐廳 Shalai。

雲品與母公司雲朗觀光集團長期耕耘飯店和精緻餐飲市場，其中佛羅倫斯翡冷翠百花宮 Chic Nonna 餐廳開幕不到半年即摘下米其林一星，威尼斯雲水之都 GLAM 餐廳則自 2019 年來蟬聯 4 年二星餐廳、聖莊的 Locanda 餐廳則在 2023 義大利米其林指南拿下二星，集團在義大利已擁有 3 家米其林星級餐廳。