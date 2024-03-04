大成強攻餐飲事業 與日方合資開居酒屋外 還要開植物肉餐廳

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-04 18:51

大成 (1210-TW) 集團在餐飲事業的底氣足，除 (4) 日正式簽約個資引進高人氣的日本連鎖燒鳥居酒屋 - 鳥貴族，將在 2024 年在台北開出首家旗艦店之外，大成在植物肉開發有成並獲市場好評同時，董事長韓家宇更透露，今年將在台開出中西式植物肉餐廳。

大成集團旗下都城實業今天與日本鳥貴族集團簽約，記者會，共同成立合資公司，正式宣告日本第一的燒鳥居酒屋 - 鳥貴族今年將到台灣開店，第一家店會選擇在台北市精華商圈如信義區、大安區或中山區 ，2024 將開出三家店，2025 年進軍台中，目前採取直營模式，未來也將逐步開放加盟。

由於大成本身具備飼料到養雞一條龍生產優勢，也因此成為日本燒鳥居酒屋 - 鳥貴族在海外首家合資開展經營的合作對象，未來大成也不排除以生產鳥貴族的加工雞肉進一步透過零售通路銷售到家；同時，大成本身具備在中國大陸地區經營餐飲業包括如博勝殿的基礎，未來可能進一步進一步由雙方合資向中國大陸地區發展。

日本燒鳥居酒屋鳥貴族在海外首家與大成集團合資開展經營，成立的法人股本爲 6500 萬元，由中日雙方出資各半，大成預估，在台北開出的居酒屋店型爲容納 80-100 人的店面，預估平均每人消費略高於 500 元，由於設定消費時段不同，目前鳥貴族在台門店並已排除在百貨商場的專櫃經營。

目前餐飲事業營收約占大成合併營收的 3%，約 33 億元，在大成依不同訴求對象積極強化餐飲通路經營後，在外食文化的浪潮下，餐飲事業營收約占大成合併營收比重可望大步向前。大成董事長韓家宇更透露，今年將在台開出中西式植物肉餐廳。

鳥貴族社長大倉忠司表示，鳥貴族長期願景是成為全球雞肉餐飲公司。進軍國際市場，東亞第一站就選擇台灣，並且與大成集團合作，因為大成集團是台灣雞肉行業的龍頭企業，從養雞到餐飲服務，並擁有豐富的日系與美系餐飲品牌經營經驗。未來鳥貴族將與大成集團密切合作，拓展台灣市場。

大成集團副總裁韓家寅表示，大成 60 多年來在台灣農畜食品市場強化垂直整合，目前飼料、白肉雞、雞蛋市佔率均為第一，從種雞孵化，飼料營養配方，飼養管理，農場環境監測，防疫計畫，生產疫苗，運輸物流，全程掌握，能夠帶給消費者最安心健康美味的禽畜肉品。鳥貴族重視以親民的價格提供最好的雞肉產品，與大成集團餐飲服務群有相同的信念。