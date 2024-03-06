六角去年獲利年減1.5% 仍連2年每股賺逾6元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-06 17:35

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (6) 日公布去年財報，全年稅後純益 2.92 億元，年減 1.5%，每股純益(EPS)6.42 元，主要因加盟商營運成本增加，造成海外展店動能趨緩，但仍連 2 年每股賺超過半個股本。

六角今日董事會也通過半年度盈餘分配案，擬提盈餘分配現金股利每股 2.7 元和資本公積發放的現金股利每股 0.8 元，下半年合計配發現金股利 3.5 元，加計上半年度配發現金股利 3 元，全年擬共配發每股現金股利 6.5 元，以全年 EPS 6.42 元計算，配息率達 101.2%。

六角去年合併營收 40.96 億元，年減 2.7%，六角說明，主要是因通膨、升息等因素影響，導致加盟商營運成本增加，展店動能趨緩，不過，全年毛利率 49%，年增 5 個百分點，營業利益 3.55 億元，年增 2.3%。

展望今年，六角說明，面對疫後全球手搖茶飲市場高速變化且行業競爭激烈，啟動「Chatime 日出茶太」品牌再造，目前日出茶太全台超過 20% 的門市已改裝開幕。