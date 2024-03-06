祥碩USB4裝置端晶片 獲英特爾Thunderbolt認證

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-06 16:38

高速介面 IC 業者祥碩 (5269-TW) 今 (6) 日宣布，USB4 裝置端晶片 ASM2464PD 先前獲得 USB 協會的 USB4 認證之後，該晶片與其公板也通過英特爾 (INTC-US)Thunderbolt 4 認證，成為首個取得 Thunderbolt 4 認證的非英特爾裝置端晶片。

祥碩總經理林哲偉表示，自家裝置端產品 ASM2464PD 獲英特爾 Thunderbolt 團隊肯定，也經過第三方測試機構來回測試與驗證，符合最佳化訊號品質與向下兼容的嚴格要求，產品品質更上層樓，看好在雙認證下，成為市場上獨家且獨特的 Thunderbolt 4 和 USB4 產品。

英特爾副總裁暨客戶端連接事業部總經理 Jason Ziller 表示，通過 Thunderbolt 認證的產品，證明在各項產品應用上有更好的品質及相容性，很高興祥碩認知 Thunderbolt 計畫所帶來的價值，並願意付出額外心力完成這項認證，期待使用 ASM2464PD 晶片的產品也能獲得 Thunderbolt 認證，並盡快問世。

祥碩的 USB4 裝置端產品 ASM2464PD 已正式進入量產，Thunderbolt 4 裝置端產品 ASM2464PD 效能最高可高於 3800MB/s，約是過去 USB3.2 Gen2x2 的兩倍。

祥碩 Thunderbolt 4 裝置端晶片，透過內建的 PCIe Gen4 Packet switch 技術，並利用 Thunderbolt 4 特有的高頻寬功能，讓採用此系列晶片組的客戶，可依市場定位與產品規劃來決定 PCIe 裝置或 NVMe 快閃碟的配置。