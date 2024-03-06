〈房產〉台北市小宅話題雖熱 比起房價漲幅仍是小不如大

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 11:28

近年來隨著人口少子化、家庭精緻化等因素衝擊，房市「小宅化」趨勢已不可逆。不過，根據台北市政府官方資料，總坪數 15 坪以下的小宅，近 5 年房價漲幅 12.8%，但比起於公寓、大樓甚至整體全市房價漲幅仍是敬陪末座。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，小宅產品房價總價低、好入手，但不適合自用買方，縱使近年來房價大盤起漲，但該類物件漲幅仍不算高。

台北市政府地政局每月都會推出《不動產市場動態月報》，其中於 2019 年 7 月的月報中，首次將坪數為 15 坪以下的小宅住宅價格指數單獨列出。根據當時月報，2019 年 4 月的小宅標準住宅總價為 865 萬元，而單價每坪 61.8 萬元。不過，最新一期於 2024 年 2 月推出的《不動產市場動態月報》，2023 年 11 月的小宅的標準住宅總價為 976 萬元，而單價則為 69.7 萬元。

對比這 5 年多來的數據變化，小宅總價房價漲幅約 12.8%，看似仍有不小漲幅，但比較公寓、大樓同期的總價變化，漲幅分別為 13.8、57.9%。換句話說，持有小宅 5 年來，房價起漲空間略顯遜色，甚至還低於持有老公寓型產品。

徐佳馨指出，綜觀北市各類型產品 5 年來房市表現，其中以電梯大樓的飆升幅度最為驚人，主要是此類產品大多為屋齡較新的新成屋或新古屋，較易受消費者青睞，也較會受到新案比價效應帶動。