〈房產〉1月購屋貸款餘額年增近8% 創近1年半新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-29 18:31

中央銀行今 (29) 日公布 1 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 10 兆 1139 億元、3 兆 2397 億元，雙創新高紀錄，其中，購屋貸款餘額年增率 7.98%，創 2022 年 10 月以來新高，反映新青安上路後自住首購需求湧現，而建築貸款餘額年增 3.8%，則創 2017 年 9 月來新低，顯示近年房市盤整，持續影響建商推案的意願。

據央行日前公布，1 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀) 新承做購屋貸款金額為 931.95 億元，月減 57.6 億元，終結連 6 增，仍是歷史次高。

央行統計，1 月新青安專案占總房貸比重達 39.86%，顯示自住的剛性需求強勁，推升六都 1 月建物買賣移轉棟數共 24999 棟，創 22 個月來新高。

房仲業者指出，1 月以總價 1000-1500 萬元的自用住宅交易表現最好，2 月交易狀況與 1 月一致，總價 1500 萬元內的交易比例約一半，不同於以往靠近農曆年節買氣會轉淡，緊接著 329 檔期到來，推估上半年房市有望維持量能年增趨勢。