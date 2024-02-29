〈房產〉金龍開春房市報喜 房仲門市1-2月交易量年增43%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-29 13:04

2 月適逢春節 7 天假期，房市交易天數減少，影響房市交易狀況，2 月全台交易量較 1 月減少 28%，若與去年同期相比則量微縮 1%，顯示買氣好轉，永慶房屋統計全台門市 1-2 月交易量較去年同期大增 43%，其中桃園與高雄均年增逾五成表現最佳。

永慶房產集團研展中心統計，2 月房市交易與去年 2 月同期相比，七大都會區增減互見，台北與桃園均微增 1%，新北量縮 7%，新竹縣市年減 8%，台中持平，台南與高雄分別成長 6% 與 7%，表現相對亮眼。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年農曆春節假期都落在 2 月，而去年則落在 1 月，因此去年 2 月為完整的月份，以房市交易來看，工作日減少勢必會影響房市量能，2 月交易量較去年同期減少實屬必然，但年減幅僅 1%，幾乎是持平表現，顯示今年房市買氣相較去年有明顯轉好的跡象。

由於每年的農曆春節假期通常落在 1 月或 2 月，工作日的減少會影響房市交易量，若將 1、2 月合併觀察，排除春節因素影響，較能符合實際房市狀況。陳金萍指出，統計 1-2 月全台交易量較去年同期大增 43%，其中桃園與高雄均年增逾五成表現最佳，桃園年增 54%，高雄成長 55%，台北成長 35%，新北年增 39%，新竹縣市與台南均量增 40%，台中成長 46%。整體而言，今年前二月房市表現優於去年同期，交易熱度明顯升溫，龍年開春房市有好氣象，預估今年第一季房市較去年同期量增二成以上機會不小。

陳金萍說明，觀察年後看屋量與 1 月相當，顯示民眾仍積極看屋、尋屋，購屋意願仍高，加上新青安優惠貸款的促動下，首購族群轉趨積極，而買賣雙商價格認知差距逐漸縮小，有利成交。此外，在通膨難降的狀況下，高資產族群也開始尋找適合的抗通膨標的，近期發現換屋、高資產族群進場購屋意願增加，帶動中高總價產品交易回溫，具備地段、產品稀有性等優勢的物件最受青睞。