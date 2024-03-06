〈房產〉新青安首購拚上車 25-35歲房貸族第四季季增逾2成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 18:50

根據聯徵中心最新統計，2023 年第四季新增的房貸族數量攀高，其中受惠新青安的房貸政策推出，25~35 歲族群去年第四季購屋扛房貸的數量，較第三季增加逾 2 成，增加幅度明顯高於 40-60 歲的族群，且 25~35 歲的比例年增幅度也達 3 成，顯示新青安的確幫助一些年輕人購屋上車。

聯徵中心統計顯示，去年第四季 25-30 歲房貸新增樣本數 6917 件，季增幅度達 25%，30-35 歲新增樣本數 9649 件季增 21%，20-25 歲雖然只有 2253 件但也季增 28%，幅度都明顯高於 40 歲以上的年齡層，不過因為首購的資金有限，貸款的中位數幾乎都是接近 8 成，呈現貸好貸滿，且現在購屋千萬已經是普遍現象，各年齡層購屋時的房屋鑑估值都超過千萬元。