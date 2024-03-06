美2月ISM非製造業指數降至52.6 訂單和商業活動指標回升
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-06 00:50
美國 2 月服務業擴張速度放緩，部分原因是儘管訂單和商業活動加速成長，但就業人數卻有所下降。具體來看，美國 2 月 ISM 非製造業指數報 52.6，低於市場預期的 53.0，也不及前值 53.4，但仍在 50 榮枯線上。
美國 2 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 57.2，前值 55.8
- 新訂單指數報 56.1，前值 55.0
- 僱傭指數報 48.0，前值 50.5
- 供應商交貨指數報 48.9，前值 52.4
- 存貨指數報 47.1，前值 49.1
- 價格指數報 58.6，前值 64.0
- 未完成訂單指數報 50.3，前值 51.4
- 新出口訂單指數報 51.6，前值 56.1
- 進口指數報 54.3，前值 59.9
- 庫存景氣指數報 56.7，前值 59.3
觀察 2 月 ISM 非製造業指數細項，新訂單指數升至 56.1，創去年 8 月以來新高、僱傭指數降至 48 的萎縮區間、供應商交貨指數則降至 48.9，創去年 10 月以來新低，表明交貨期間有所改善。
另外，2 月商業活動生產指數生產指數升至 57.2，創下 5 個育新高，透露儘管衡量製造業的生產指標在上月出現萎縮，但採購經理們對該產業發展方向持樂觀態度。
與此同時，原物料成本上升速度正在放緩，2 月價格指數降至 58.6，創 2022 年 7 月以來最大降幅；交貨時間和累積訂單處理則出現進展，表明供需之間的平衡有所改善，而庫存景氣指數驟降至 56.7，為 2022 年年底以來最大降幅、存貨指數也降至 47.1，表明庫存與需求更加一致。
SM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，大多數受訪者對商業狀況大多持樂觀態度，不過仍對大多數受訪者對商業狀況大多持樂觀態度。調查報告也顯示，2 月僱用指數的下降是企業裁員或對招募持謹慎態度的結果，也是招募和聘用合格人才困難的結果。
2 月 Markit 服務業 PMI 終值升至 52.5 優於預期
同日稍早公布的數據顯示，美國 2 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 52.5，連續第 13 個月擴張，高於市場預期的 51.4，也高於前值 51.3。其中就業指數終值降至 51.2，創去年 11 月以來終值新低、商業活動指數降至去年 11 月以來終值新低。
另外，1 月綜合 PMI 終值升至 52.5，創去年 6 月以來終值新高且連續 13 個月擴張，高於市場預期與前值的 51.4。其中價格指數終值降至 55.5，創 2020 年 10 月以來新低；新訂單指數終值下滑。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，在製造業產出成長加快的消息傳出後，2 月份服務業活動進一步強勁擴張。商品和服務生產部門整體報告了自去年 6 月以來最強勁的增長，暗示下一季的國內生產毛額 (GDP) 將穩健成長。
他也說，儘管金融服務業的成長有所降溫，這與近期降息預期的回落有關。然而，由於生活成本危機的緩解和健康的勞動力市場狀況，2 月份對消費品和服務的需求進一步增加，這意味著消費者再次站在經濟擴張的最前線。
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