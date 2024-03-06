美2月ISM非製造業指數降至52.6 訂單和商業活動指標回升

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-06 00:50

美國 2 月服務業擴張速度放緩，部分原因是儘管訂單和商業活動加速成長，但就業人數卻有所下降。具體來看，美國 2 月 ISM 非製造業指數報 52.6，低於市場預期的 53.0，也不及前值 53.4，但仍在 50 榮枯線上。

美國 2 月服務業擴張速度放緩。(圖：ZeroHedge)

美國 2 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 57.2，前值 55.8

新訂單指數報 56.1，前值 55.0

僱傭指數報 48.0，前值 50.5

供應商交貨指數報 48.9，前值 52.4

存貨指數報 47.1，前值 49.1

價格指數報 58.6，前值 64.0

未完成訂單指數報 50.3，前值 51.4

新出口訂單指數報 51.6，前值 56.1

進口指數報 54.3，前值 59.9

庫存景氣指數報 56.7，前值 59.3

(圖：ISM)

觀察 2 月 ISM 非製造業指數細項，新訂單指數升至 56.1，創去年 8 月以來新高、僱傭指數降至 48 的萎縮區間、供應商交貨指數則降至 48.9，創去年 10 月以來新低，表明交貨期間有所改善。

另外，2 月商業活動生產指數生產指數升至 57.2，創下 5 個育新高，透露儘管衡量製造業的生產指標在上月出現萎縮，但採購經理們對該產業發展方向持樂觀態度。

與此同時，原物料成本上升速度正在放緩，2 月價格指數降至 58.6，創 2022 年 7 月以來最大降幅；交貨時間和累積訂單處理則出現進展，表明供需之間的平衡有所改善，而庫存景氣指數驟降至 56.7，為 2022 年年底以來最大降幅、存貨指數也降至 47.1，表明庫存與需求更加一致。

SM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，大多數受訪者對商業狀況大多持樂觀態度，不過仍對大多數受訪者對商業狀況大多持樂觀態度。調查報告也顯示，2 月僱用指數的下降是企業裁員或對招募持謹慎態度的結果，也是招募和聘用合格人才困難的結果。

2 月 Markit 服務業 PMI 終值升至 52.5 優於預期

同日稍早公布的數據顯示，美國 2 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 52.5，連續第 13 個月擴張，高於市場預期的 51.4，也高於前值 51.3。其中就業指數終值降至 51.2，創去年 11 月以來終值新低、商業活動指數降至去年 11 月以來終值新低。

另外，1 月綜合 PMI 終值升至 52.5，創去年 6 月以來終值新高且連續 13 個月擴張，高於市場預期與前值的 51.4。其中價格指數終值降至 55.5，創 2020 年 10 月以來新低；新訂單指數終值下滑。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，在製造業產出成長加快的消息傳出後，2 月份服務業活動進一步強勁擴張。商品和服務生產部門整體報告了自去年 6 月以來最強勁的增長，暗示下一季的國內生產毛額 (GDP) 將穩健成長。