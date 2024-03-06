郭明錤：若蘋果無法推出超預期生成式AI 市值可能被輝達超越

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-06 03:00

天風國際證券分析師郭明錤周二 (5 日) 在社群媒體平台 X 發文表示，先前 2024 年 iPhone 出貨的市場共識為 2.2 億至 2.25 億部，現在已經開始下修，並向他之前預測的 2 億部靠攏。如果蘋果 (AAPL-US) 今年無法推出優於市場預期的生成式人工智慧 (AI) 服務，輝達 (NVDA-US) 的市值將很有可能超越蘋果。

圖：郭明錤 X

郭明錤的最新推文引用他一個多月前的報告，當時根據最新的供應鏈調查，他表示蘋果已下調上游關鍵半導體零組件的 2024 年 iPhone 出貨預估至約 2 億部，這意味著年減 15%。今年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大的。

對於出貨量大跌的原因，郭明錤指出 iPhone 面臨結構性挑戰。他認為，高階手機新設計典範的出現。高階手機新設計典範包括：AI，也即生成式 AI 手機；以及可折疊手機，可折疊手機逐漸成為高階用戶的換機首選。