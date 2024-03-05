蘋果來自歐盟的麻煩可能尚未結束 數位市場法上路後還有難

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-05 21:20

甫遭歐盟祭出重罰 18 億歐元的蘋果麻煩恐怕尚未結束，歐盟《數位市場法》（Digital Markets Act, DMA）本周四 (7 日) 正式上路，該法旨在避免大型網路平台壟斷市場，蘋果遭歐盟屢次調查的難關恐尚未結束。

不只蘋果，Google 母公 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書母公司 Meta(META-US) 等 6 家被歐盟執委會指定為「守門人」(gatekeeper) 的大型網路企業，旗下共 22 個平台將受 DMA 管轄。

根據 DMA，某些平台偏袒自己的服務而不是競爭對手的服務是違法行為，而且禁止這些平台在不同的服務中合併個人數據、禁止使用從第三方商家收集的數據用來競爭，另外還必須允許用戶從競爭對手的平台下載應用程式，以及其他限制和義務。

歐盟執委會周二 (5 日) 對蘋果重罰 18 億歐元，主因蘋果的應用程式商店限制音樂串流程式開發者告知消費者在蘋果平台外有更便宜選擇，濫用市場主導地位。蘋果將面臨新的審查，而且歐盟執委會還可能會進一步調查，確認是否符合規定。

違反 DMA 規定的罰款最高可達公司全球年收入的 10%，對於屢次藐視這些規定的公司，最高可達全球營業額的 20%。蘋果上季營收為 1,196 億美元，其中光是 iPhone 的營收就達 697 億美元，iPhone 的銷售額年增 6%。

在 App Store 方面，蘋果已經在努力調整向開發者收取的費用，取消了以往徵收的 30% 的佣金。不過，對一些競爭對手來說，這些變化還遠遠不夠。

另一家預料將面臨歐盟早期審查的公司是 Meta，該公司推出新的「付費或同意」政策，推出 Facebook 和 Instagram 的獨立無廣告版本，然而可能會受到監管機構的質疑。

Google 周二則宣布，除了在安卓 (Android) 設備上提供更多的選擇畫面外，它還將在航班、飯店和購物等領域提供更多的搜尋連結。 Meta 先前承諾將允許解除 Facebook 和 Instagram 服務的鏈接，微軟 (MSFT-US) 也曾表示，一些通常與 Windows 捆綁在一起的程式未來將能卸載。