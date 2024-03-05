〈美股早盤〉那斯達克指數領跌 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-05 22:48

美股主要指數周二 (5 日) 開低，以科技股為主的那斯達克指數領跌，在本周一系列經濟數據包括聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席國會作證在內的幾項關鍵事件之前，大型成長股下跌。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 160 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 180 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌逾 1.3%。

蘋果 iPhone 在中國的困境加劇，而超微在向亞洲國家出售人工智慧 (AI) 晶片時遇到美國的障礙；特斯拉在中國的出貨量大幅下滑，導致股價進一步下滑。

美股前陣子反彈後失去了動力，此前反彈引發了人們對過高估值的擔憂——尤其是大型股，這讓大型股在面對壞消息時容易受到進一步波動的影響。

在 Fed 主席鮑爾本周向國會作證之前，交易員仍不願大舉押注，外界預估鮑爾將重申政策委員會的訊息，即不急於降息。

Sevens Report 創始人 Tom Essaye 表示：「隨著鮑爾明天即將發表證詞，隨著短期交易員從最近創下的歷史新高中獲利，市場緩慢波動或適度持續下跌可能在今天上演。」

截至台北時間周二（5 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 2.33%，至每股 171.02 美元

蘋果遭歐盟重罰 18 億歐元，主因蘋果的應用程式商店限制音樂串流程式開發者告知消費者在蘋果平台外有更便宜選擇，濫用市場主導地位。歐盟《數位市場法》（Digital Markets Act, DMA）本周四 (7 日) 正式上路，該法旨在避免大型網路平台壟斷市場，蘋果遭歐盟屢次調查的難關恐尚未結束。

超微 (AMD-US) 早盤下跌 1.44%，至每股 202.40 美元

超微 (AMD) 周二美股開盤前股價下跌逾 2%，此前彭博援引知情人士消息報導，該公司打算銷售專為中國市場設計的人工智慧 (AI) 晶片遭到美國政府阻礙，此舉為華府打擊對中國出口先進技術的一部分。

理想汽車 (NIO-US) 早盤下跌 1.03%，至每股 5.28 美元

中國電動車製造商蔚來汽車周二 (5 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報，儘管第四季虧損略有收窄，但預料今年第一季 (本季) 營收可能下滑。此外，由於中國電動車市場競爭越來越激烈，蔚來汽車去年虧損擴大。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月耐久財訂單月率修正值預期 - 6.1%，前值 - 6.1%

美國 1 月工廠訂單月率預期 - 2.9%，前值 0.2%

美國 2 月 ISM 非製造業指數預期 53，前值 53.4

華爾街分析：