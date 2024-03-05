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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-0.23元，預估目標價為19.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對群創(3481-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.22元下修至-0.23元，其中最高估值1.05元，最低估值-1.41元，預估目標價為19.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 1.05(0.95) 0.98
最低值 -1.41(-1.41) 0.25
平均值 -0.14(-0.17) 0.7
中位數 -0.23(-0.22) 0.86

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 242,871,000 255,845,000
最低值 220,330,000 239,278,350
平均值 232,406,130 248,176,780
中位數 232,309,510 249,407,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.76 5.53 0.17 -1.77
營業收入
(單位：新台幣千元)		 223,715,758 350,076,690 269,911,051 251,971,209

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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