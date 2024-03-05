〈台新金法說〉福岡出張所4月開業瞄準二大商機 爭取與台積電合作

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-05 16:08

台新金控 (2887-TW) 今 (5) 日舉行法人說明會，在台新銀行海外據點方面，總經理林維俊指出，去年起啟動申設的日本福岡出張所 (類似支行)，即將於今 (2024) 年 4 月 23 日正式開業，搶攻日本半導體產業聚落發展及當地不動產融資商機，而晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在台灣就是原有客戶，會進一步爭取九州當地的合作機會。

台新金 2023 年第四季實體法人說明會，由台新金控總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，以及台新人壽總經理邢益華六人共同主持。

林維俊指出，台新銀行早在 2016 年設立東京分行，當時即超前部署，就是看好日本接下來可望走出 30 年來的谷底，現在來看，台日經貿往來已達到前所未有的高峰，顯見當年領先其他同業、勇於做出決策，是正確的決定。

林維俊說明，近年台新銀行持續擴張海外版圖，隨著台積電宣布赴日投資，看好日本九州未來業務發展機會，去 (2023) 年申設福岡出張所，並獲得日本金融廳核准，預計將於下個月開業，以掌握日本半導體產業聚落，和磁吸效應下其他高科技產業聚落的發展商機。

福岡出張所營業項目多元，除企業放款業務外，也提供企網銀及不動產融資服務，隨國人投資日本不動產熱潮持續提升，台新銀行將持續提供國內、外廣大台商客群優質服務，拓展日本關東首都圈、關西、九州等不動產融資需求，擴大業務腹地，期盼藉由亞洲地區布局之擴展，提高銀行海外獲利占比。

比較東京、福岡兩地的業務概況，林維俊表示，若以地域別來區分，關西、關東、九州承作範圍有些差異，許多企業的總部仍設立在東京、大阪等，以大城市為主，九州以不動產相關業務機會比較多，兩地都有承作不動產貸款業務，台積電在台灣就是原有客戶，他們過去九州後，台新也會洽詢是否需要提供相關業務，積極爭取合作的機會。