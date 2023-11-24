〈金融博覽會〉推AI生成藝術互動牆 台新金：掌握金融科技發展時機再突破

台新銀行總經理尚瑞強(右2)、台新銀行數位金融資深副總經黃天麟(右1)。(鉅亨網記者陳于晴攝)
台新銀行總經理尚瑞強(右2)、台新銀行數位金融資深副總經黃天麟(右1)。(鉅亨網記者陳于晴攝)

2023 台北國際金融博覽會今 (24) 日登場，台新金此次推出「AI 生成藝術互動牆」，只要用手機掃描 QR code，即可藉生成式 AI 創造專屬 DNA 圖像，台新銀行數位金融資深副總經黃天麟指出，今年花很多時間在研究生成式 AI，是目前看到在人工智慧上最需要突破的，也是最大挑戰，但生成式 AI 未來發展還是有可能產生風險及效應，需要去平衡及控制。

對於金融科技發展，黃天麟表示，近年發展滿快的，但在於說如何妥善的應用在生活上面，最重要的就是「適時」，不用走太早，因為科技可能不成熟，也可能有安全性的問題，太晚可能會喪失一些商機，對台新來說，最重要的是找到金融發展的成熟度、找到好的應用場景，在適當的時間推出，這是這麼多年來的最大挑戰。

台新銀行總經理尚瑞強致詞時指出，台新數位銀行 Richart 首度與 AI 身份驗證新創業者 Authme 合作，讓民眾體驗透過 AI 活體辨識技術，在身份驗證環節進行智能防偽偵測，提升對數位金融安全的信任。

尚瑞強說明，民眾開立數位帳戶，最關注的包含資安問題，此次金融博覽會，台新數位銀行 Richart 首次與 AI 身分驗證新創業者 Authme 合作，讓民眾體驗透過 AI 活體辨識技術，於身分驗證環節進行智能防偽偵測，提升對數位金融安全的信任。

台新金表示，旗下以生活金融生態圈進軍健康事業版圖的 Richart Life，攜手人工智慧新創 Lydia AI 及全家便利商店，一同推出「Richart Life AI 健康分」體驗，民眾可現場試算個人健康分數，透過 AI 技術取得系統推薦的最適合產品，協助掌握個人健康狀態。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon