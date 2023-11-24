〈金融博覽會〉推AI生成藝術互動牆 台新金：掌握金融科技發展時機再突破

2023 台北國際金融博覽會今 (24) 日登場，台新金此次推出「AI 生成藝術互動牆」，只要用手機掃描 QR code，即可藉生成式 AI 創造專屬 DNA 圖像，台新銀行數位金融資深副總經黃天麟指出，今年花很多時間在研究生成式 AI，是目前看到在人工智慧上最需要突破的，也是最大挑戰，但生成式 AI 未來發展還是有可能產生風險及效應，需要去平衡及控制。

對於金融科技發展，黃天麟表示，近年發展滿快的，但在於說如何妥善的應用在生活上面，最重要的就是「適時」，不用走太早，因為科技可能不成熟，也可能有安全性的問題，太晚可能會喪失一些商機，對台新來說，最重要的是找到金融發展的成熟度、找到好的應用場景，在適當的時間推出，這是這麼多年來的最大挑戰。

台新銀行總經理尚瑞強致詞時指出，台新數位銀行 Richart 首度與 AI 身份驗證新創業者 Authme 合作，讓民眾體驗透過 AI 活體辨識技術，在身份驗證環節進行智能防偽偵測，提升對數位金融安全的信任。

尚瑞強說明，民眾開立數位帳戶，最關注的包含資安問題，此次金融博覽會，台新數位銀行 Richart 首次與 AI 身分驗證新創業者 Authme 合作，讓民眾體驗透過 AI 活體辨識技術，於身分驗證環節進行智能防偽偵測，提升對數位金融安全的信任。

台新金表示，旗下以生活金融生態圈進軍健康事業版圖的 Richart Life，攜手人工智慧新創 Lydia AI 及全家便利商店，一同推出「Richart Life AI 健康分」體驗，民眾可現場試算個人健康分數，透過 AI 技術取得系統推薦的最適合產品，協助掌握個人健康狀態。