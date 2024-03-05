騰輝-KY前2月營收7.14億元年減4.3% 特殊板材銷售仍穩健

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-05 18:11

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (5) 日公最新營收，騰輝 - KY2024 年 2 月營收 3.35 億元，月減 11.31%，年減 12.59%，累計 2024 年 1-2 月營收 7.14 億元，年減 4.3%，公司指出，主要 2 月因適逢農曆春節所致工作天數減少，整體營收受影響，但在軍工、航天等特殊應用高毛利材料，維持銷售穩健向上。

騰輝 - KY 產品近期通過歐洲航天局 (ESA) 認證，獲歐洲著名製造高密度互連印刷電路板 (HDI) PCB 製造商核可，將有助推進海外市場佈局，為未來訂單注入新動能。展望今年營運，將持續升級產品並強化市場競爭力，對未來營運審慎樂觀。

騰輝 - KY 指出，近來傳統歐洲車廠為了搶食龐大電動車市場, 在推出新車種及大幅調降現有電動車型號價格上，雙管齊下, 及取得中國標誌性品牌車系推出的最高階電動車平台各種應用訂單，對於公司耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料訂單帶來增幅，並持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，非照明類散熱應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展外，也仍持續在其他技術及應用上推進。

騰輝 - KY 指出，騰輝近期在特殊材料開發上屢屢有斬獲，諸如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G/6G 應用之半導體測試材料， AI 服務器 / 巨量存儲與計算等相關大電流電源供應器散熱開發也迭有斬獲, 對未來深耕特殊材料取得更多成長機會。

展望未來，騰輝 - KY 持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出了橫跨綠能及新能源車的散熱材料，近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品, 已經獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱，各種被動元件薄型化等應用產業的認可, 讓公司未來的具體成長足以期待。