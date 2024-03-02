〈台大校園徵才〉台新金今年釋3000職缺 MA開缺70名逾百人參與面試

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-02 16:05

金融業搶才大作戰！台大徵才博覽會今 (2) 日登場，台新金 (2887-TW) 宣布，今年將釋出逾 3000 職缺，在全台大專院校舉辦超過 20 場大型徵才活動，總經理林維俊表示，今年預計招募 70 名儲備菁英 (MA)，目前有超過百人參與面試，可望挑戰百萬年薪。

台新金去年績效表現優異，事業版圖穩定成長，今年將釋出首場校園徵才活動於台大校園熱烈展開，其中備受關注的職缺為「儲備菁英計畫 (MA Program)」及「Early Win 職場體驗計畫」，希望延攬多元領域人才。

林維俊補充說明，台新的 MA 共分為八大組別，分別為「個人金融組」、「數位金融組」、「法人金融組」、「國際金融組」、「金融市場組」、「證券市場組」、「數據分析組」及「人壽保險組」。透過完整的訓練資源、輪調歷練及專案參與，為台新儲備菁英建構出職涯發展的快速跑道，同時因應全球永續趨勢，也將接受永續培訓，未來共同推動永續計畫。

台新持續推動企業永續發展，積極培育金融基層人才，長期推動「Early Win 職場體驗計畫」，與各大專院校簽訂產學合作計畫。今年預計提供超過 400 位在校生的實習機會，除了金融業務類實習外，也將招募 AI 相關的實習生，一起參與台新的人工智慧「台新腦」專案。