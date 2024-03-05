〈台新金法說〉總座看好經濟內外皆溫 股利政策將比同業更有競爭力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-05 15:58

台新金控 (2887-TW) 今 (5) 日舉行 2023 年第 4 季實體法人說明會，對於股利政策議題，總經理林維俊說明，台新有二大原則，第一是追求穩定，也就是現金及股票股利維持 55%、45% 的比例，第二則是提出比同業更有競爭力的股利，強調台新金配發能力滿強的，可以樂觀期待；對於 2024 年國內經濟表現，林維俊認為將呈「內外皆溫」，台新金抱持樂觀審慎態度，期待新一波商機。

林維俊表示，台新金的股利政策將以穩定為原則，過去幾年現金、股票股利發放比例約為 55%、45%，將會持續建議董事會依循往例派放，對於整體盈餘配發率樂觀以待，強調台新金獲利沒問題，未用完廉價購買利益可以轉配發股票股利，同時，透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產未實現評價損益也有進步，因此，能發放的股利其實是滿強的。

現在除了維持自身的穩定度外，還要參考同業配發的狀況，會向董事會建議，提出相當有競爭力的股利，不過，董事會也要進一步討論，才能定案，現在講還是有點過早，相信同業們也都處於方向性的說明，較少有同業董事會已經通過，不過，今年度派發股利可以樂觀期待。

從總經來看，2023 年歷經通膨、高利率、地緣政治不確定因素等事件，全球經濟成長疲弱，展望 2024 年，林維俊認為，全球經濟復甦力道會逐漸浮現，台灣在外需、投資方面恢復成長動能值得期待，呈現「內外皆溫」，台新金控樂觀審慎評估新一波的商機。

對於去年度獲利表現，林維俊指出，若排除台新創投投資鑽石生技兩年度的評價波動，以及保德信人壽交易所提列的「或有價金」影響，全年稅後純益將從微幅衰退轉為成長 28.6%。主要獲利引擎台新銀行 2023 年表現亮眼，稅後純益達 149.17 億元，創歷史新高，年增 22.4%。

台新金控 2023 年稅後純益 146 億元，每股稅後純益 1.01 元，股東權益報酬率 7.78%，每股淨值為 13.57 元。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新人壽及台新證券 2023 年底的資本適足率分別為 136.8%、15.1%、352% 及 317%，資本結構穩健。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.12% 及 1159.8%，授信資產品質維持良好。

至於子公司台新銀行 2023 年總放款餘額年成長 7.7%，總存款餘額年增 9.5%。信用卡業務持續穩健成長，2023 年簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達 19.5%、30.3%，有效卡數持續增加、達到逾 455 萬張，特店家數則已超過 16.8 萬家，穩居業界前段班。

子公司台新證券部分，受去年台股漲勢帶動及公司操作績效提升，整體營業證券處分及評價利益上升，全年稅後純益達 15.45 億元，年增近 2 倍，獲利動能明顯提升。