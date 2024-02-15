台新金團拜 吳東亮看2024：經濟審慎樂觀、掌握兩大商機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 20:02

台新金今 (15) 日舉行開工日新春團拜，包含實體及線上，共有逾千名員工一同參與，台新金董事長吳東亮表示，審慎樂觀看待 2024 年台灣經濟發展，預估將呈「內外皆溫、和緩成長」，同時勉勵全體員工積極掌握 AI 及 ESG 二大商機，落實執行既定的策略規劃，期許再創佳績。

吳東亮於致詞時表示，根據央行、主計總處及各大智庫預測，2024 年台灣經濟成長率可望「保 3」，優於去年，因此，對今 (2024) 年台灣經濟發展抱持審慎樂觀態度，預估將會呈現「內外皆溫、和緩成長」態勢。

吳東亮也提醒全體員工，在衝刺業績時，應留意可能影響世界金融市場的各項因素，例如美國大選、全球地緣政治變化、各國央行降息等，此外，更要積極掌握 AI 與 ESG 帶來的新商機。

吳東亮勉勵，台新金控擁有非常優秀的主管及員工，相信只要大家一同努力，團結一致，認真落實所擬訂的策略規劃，並強化風險管理，遵法及公平待客，一定可以讓台新的業績站上新高峰。

初六開工日，台新金透過實體及視訊連線，國、內外共 16 個據點一同參與新春團拜，開場特別請來「基隆長興呂師父龍獅團」，以熱鬧鼓聲及精彩的舞龍舞獅演出，展現開工日的活力精神，各據點員工也特別準備吉祥話互相祝福，場面熱鬧團結。