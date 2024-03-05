〈車市〉韓系純電車導入 南陽拚年銷量增逾8%至2.4萬台

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-05 13:41

三陽 (2206-TW) 旗下南陽實業今 (5) 日宣布 2024 年經營目標和進口新車引進計畫，董事長吳清源表示，去年 HYUNDAI 汽車在台新車銷售 22169 台，品牌名次躍升非豪華第四大，今年挑戰 2.4 萬台，年增設定 8.2% 的高標，朝連 5 年正成長邁進。

南陽今年導入首款高性能電動車 IONIQ 5 N，即日起開啟預售接單，下半年將再導入 All New Santa Fe、All NewKONA Electric，令休旅車商品線更多元豐富。

吳清源表示，去年 HYUNDAI 汽車在台新車銷售 22169 台，成績亮眼，展望 2024 新的一年，HYUNDAI 乘用、商用全陣容各具特色優勢，目標將挑戰 24000 台、年增 8.2%，邁向第 5 年正成長。

同時，南陽持續推動全台 GDSI 據點 We Care 3.0 新面貌，今年將完成據點升級，同時，預計再耗資逾 20 億元全台購地自建大型 GDSI 原廠標準化據點，自明年起在桃園、南港、宜蘭、新莊陸續開幕。