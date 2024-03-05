〈房產〉去年第四季購屋總價、房貸都創新高 購屋坪數卻大縮水

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-05 15:42

依聯徵中心最新資料顯示，去 (2023) 年第四季國人申請房貸統計，平均購屋總價達 1344 萬元，房價再創歷史新高，平均貸款金額 970.5 萬元也同步寫下新高，不過購屋面積卻是追平歷史新低的 43 坪，購屋的核貸成數中位數達 79.4%，顯示過半民眾的房貸成數已經超過 79%，貸款 8 成已經是普遍的現象。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前一般受薪階層購屋，常見到 30 年期與 8 成房貸，只能用貸好貸滿的房市去承擔現在的房價，統計上也發現房貸中位數接近 8 成，且房貸期數也是逐季攀升，尤其新青安政策房貸更是提供 40 年期房貸可選擇搭配，在房價緩步創高的過程，購屋人挑選房子卻是逐漸縮水，房貸族用坪數空間換取預算空間。

統計顯示，去年第四季受到新青安與交屋帶動，購屋貸款樣本數是近 8 季以來首度突破 5 萬件，反映市場申貸狀況熱絡，且民眾普遍越買越貴、越貸越多，2023 年第四季平均購屋的鑑估價格為 1344 萬元，創下歷史新高，年增近 120 萬元，且貸款金額平均也達 970.5 萬元，貸款金額也持續攀升，試算貸款 30 年，以房貸利率平均 2.12% 試算，每月還款負擔約 3.6 萬元，可能要家庭收入月薪平均 10 萬元，且有自備款的家庭才容易負擔。

除了房價越來越高、貸款越來越多外，從 2020 年下半年開始貸款 8 成已經逐漸常態化，統計 2020 第三季以來，房貸的中位數就在 78%-79.6% 之間，且為了負擔現在的房價，不管是建商推案或民眾購屋都有縮水的趨勢，去年第四季平均購屋面積是 43 坪，相較 2016 年景氣低迷時房貸族平均購買 47.8 坪，7 年時間縮水 4.8 坪。