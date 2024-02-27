〈房產〉科技產業磁吸剛需買盤 內湖中古屋房價3年漲幅達11%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-27 14:21

在內科、南軟園區的強勢坐鎮下，大量科技人才聚集內湖，並帶動內湖房市交易熱度的升溫，房仲業者彙整實價登錄資料發現，2023 年內湖屋齡 30 年以上中古屋的平均房價約為每坪 57 萬元，相較於 2021 年的每坪 51.4 萬元，短短 3 年就增加了 5.6 萬元，漲幅高達 11%，內湖新成屋的平均房價也從 2021 年的每坪 78 萬元漲到 2023 年的每坪 84.1 萬元，漲幅達 8%。

對此，東森房屋內湖捷運加盟店副店長歐政良表示，內湖既有穩定的剛性需求，又有不少建設題材為區域房市增添亮點，從長線來看，內湖房市交易量能將會呈現平穩上升的趨勢。

歐政良指出，台北的房價早已高居天花板級別，買氣主要仰賴剛需買盤，內湖科技產業聚落，擁有眾多就業機會，能夠持續吸引人才湧入，帶來源源不斷的居住需求，且經過多年的建設發展，目前內科周遭配套的基礎機能已經相當成熟，進一步增強了內湖房市的支撐力。

此外，台塑總部搬遷、環狀線東環段以及近年北市府力推的 4+1 產業園區計畫，也為內湖房市發展注入了新的活力，目前內湖新建案的成交單價普遍落在 8~9 字頭、個別建案甚至可以達到 3 位數的水準，就連屋齡較高的中古公寓，其成交單價也能落在每坪 45-50 萬元左右，內湖房價相較於前些年，確實已有明顯的漲幅。

房仲業者指出，由於內湖新舊屋價格落差相對較大，對於大多數有預算考量的自住客來說，CP 值更高的中古屋仍是買房首選，首購族普遍會傾向選擇總價 1,500 萬元左右的中古公寓，換屋族則偏好總價 3,000 萬左右、三房含車位的中古大樓。

至於在購屋地段方面，內湖居民在買房時通常有逐捷運而居的習慣，因此距離捷運站越近的物件就越受歡迎，以內湖捷運站周遭來說，內湖捷運站位於內湖科學園區與南港軟體園區中間，附近還有三軍總醫院，區位條件相當優越，非常值得購屋民眾留意。