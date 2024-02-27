〈房產〉機場捷運通車將滿七年 沿線預售屋以A7交易最熱

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-27 14:39

機場捷運自 2007 年 3 月 2 日正式營運通車即將滿七年，帶動各個捷運站點周遭房市的發展。房仲業者彙整機場捷運 2023 年各站點周邊 800 公尺內預售屋實價登錄資訊，其中有四個捷運站點 2023 年周邊預售屋交易量突破千件。其中以體育大學站 (A7) 最為熱門，交易量 2545 件居冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察機場捷運沿線站點周邊預售屋交易資訊，距離台北車站越近、通勤時間越短的站點房價越高，因此雙北地區不少通勤族選擇以時間換房價，沿著機場捷運站點看房，體育大學站 (A7) 房價相對前後站點親民實惠，形成機場捷運房價凹陷區，推升預售屋交易量表現。

陳金萍指出，體育大學站 (A7) 位於 A7 重劃區範圍，周邊有樂善科技園區、郵政物流園區、華亞科技園區、林口工三工業區，就業機會豐富，可開發土地面積廣闊，加上有機場捷運加持而吸引建商購地大量推案。

此外，體育大學站 (A7) 周邊新建案多為千坪以上基地，戶數規模動輒上百甚至上千戶，供給穩定，2023 年平均預售屋交易單價每坪 39.5 萬元。而 A7 重劃區房價相對雙北地區實惠、整體屋齡新，尤其以低總價二至三房的產品更加吸引年輕首購、換屋消費者青睞，搭配行政院北北基桃 TPASS 通勤月票政策優惠上路，更擴大吸引雙北通勤族群關注。

機場捷運桃園高鐵站 (A18) 與桃園體育園區站 (A19) 都位在青埔重劃區範圍內，陳金萍說明，桃園高鐵站 (A18) 具有機場捷運與台灣高鐵互相轉乘的交通優勢，是青埔重劃區重要的交通樞紐，站點周邊有華泰名品城、X Park、IKEA 等大型複合商場進駐，而國泰人壽也將投入約 260 億開發高鐵桃園車站特定區，興建辦公、購物商場、星級旅館等商業聚落，商業機能日漸成熟，未來發展可期，2023 年桃園高鐵站 (A18) 預售屋平均交易單價每坪 46.9 萬元。

而桃園體育園區站 (A19) 現有環球購物中心進駐，鄰近的桃園國際棒球場現為中華職棒樂天桃猿主場館，商業、育樂機能相當豐富。陳金萍補充，桃園體育園區 (A19) 周邊還將有桃園美術館、桃園會展中心、亞矽創新研發中心等政府建設都在規劃、興建中，可望帶來更多就業機會，吸引人口移居並帶動商業發展，對於在地購屋消費者或通勤族都相當具有吸引力。2023 年站點周邊預售屋平均交易單價每坪 47.4 萬元。