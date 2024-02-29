〈房產〉信義房屋：房市交易熱度不減 前兩月交易量雙位數年增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-29 12:41

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市前 2 月房市交易狀況，選後房市買氣持續回籠，並且延續去年下半年以來年增的趨勢，今年前兩月的交易表現呈現雙位數增長，其中 1 月份以總價 1000-1500 萬元的自用住宅交易表現最好，2 月交易狀況表現與 1 月一致，總價 1500 萬元內的交易比例約一半，在新青安房貸的支持下，前兩月的首購買盤穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，選後買氣維持穩定，以往靠近農曆年節買氣會轉淡，觀察今年前 2 月的市場買氣，年節前維持穩定，年後呈現快速回籠，且延續去年下半年以來年增的穩定市況，緊接著就是 329 檔期的來臨，推估上半年房市仍維持量能年增的趨勢表現。

統計近 3 年前兩月交易表現，今年新竹、台中交易都是近 3 年最佳，其次則是高雄地區，若以交易總價來看，2 月交易表現與 1 月相近，總價 1000-1500 萬元交易最多，新北、桃園、台中交易占比都約 3 成，顯示首購當道跡象顯著，台北市則是總價 3000-5000 萬的換屋表現穩定，台南與高雄總價 700~1000 萬與 1000-1500 萬元的市場表現穩定。