慧洋-KY 2月營收寫5個月低點 業外挹注前2月EPS至1.33元

散裝航商慧洋 - KY( 2637-TW ) 今 (5) 日公布 2 月合併營收為 13.3 億元，月減 18.33%，年增 44.05%，為 5 個月來相對低點；前 2 月合併營收 29.62 億元，年增 31.32%，自結營業利益為 8.2 億元，稅前盈餘 9.9 億元，優於去年同期虧損 1.6 億元，每股盈餘為 1.33 元。

同時，慧洋於 2 月處分 1 艘海岬型船舶，處分利益在 2 月認列，使單月營業利益達 2.9 億元，稅前盈餘為 5.4 億元，均較去年轉虧為盈，每股盈餘 0.72 元；累計前 2 月稅前盈餘 9.9 億元，每股盈餘 1.33 元。

慧洋表示，農曆年後紅海危機不降反升，使淡季不淡，隨著全球航運巨頭馬士基已示警紅海問題恐持續到下半年，加上 3 月即將進入南美穀物收成旺季，可望進一步帶動散裝運價與指數攀升。