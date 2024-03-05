〈台股盤中〉跟著台積電一起飆 AI股重振雄風 指數再寫19444點新高

台股今 (5) 日在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 衝 738 元新高價帶頭下，AI 相關族群包括 ODM 大廠、機殼、散熱等群起上攻，推升大盤上漲 139 點，最高達 19444 點，再度締造新猷，預估今日成交量 4400 億元，較昨日 4984 億元收斂。