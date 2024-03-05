〈台股盤中〉跟著台積電一起飆 AI股重振雄風 指數再寫19444點新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-05 11:31
台股今 (5) 日在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 衝 738 元新高價帶頭下，AI 相關族群包括 ODM 大廠、機殼、散熱等群起上攻，推升大盤上漲 139 點，最高達 19444 點，再度締造新猷，預估今日成交量 4400 億元，較昨日 4984 億元收斂。
權值股今日走勢分歧，台積電最高達 738 元，盤中漲幅收斂至 1%，約 733 元，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 都在盤上表現，日月光投控 (3711-TW) 也上漲超過 1%，躍居台股第十大權值股，但金控雙雄、台塑四寶都在盤下徘徊，壓抑大盤漲勢。
AI 相關族群今日重新發起攻勢，指標股緯創 (3231-TW) 大漲半根停板，技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 漲幅也都達 2%，緯穎 (6669-TW) 也上漲近 3%、蓄勢挑戰昨日高點，其他如晟銘電 (3013-TW)、川湖 (2059-TW) 都強勢表態，漲幅達 8% 左右，族群漲勢整齊。
不過，IC 設計今日遭提款，ASIC 與 IP 族群一面倒，如 M31(6643-TW) 昨日創高後，今日開盤後一路下殺至跌停板，安國 (8054-TW) 也同樣亮燈跌停，其他如巨有科技 (8227-TW)、神盾 (6472-TW) 都有半根以上跌幅。
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