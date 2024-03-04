台積電漲半根停板貢獻台股250點 市值18.68兆元飆新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-04 11:18

美股上週五大漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 也大漲 4%，今 (4) 日開盤即強勢表態，一路走高達 725 元，漲幅約半根停板，再度創下歷史新高，總市值也衝上 18.68 兆元，貢獻台股漲點超過 250 點。

台積電現階段手握眾多 AI 晶片大單，包括輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 與英特爾 (INTC-US)，還有眾多 AI 晶片新創皆投片台積電，且採用最先進 3 奈米、4 奈米製程與先進封裝技術。

外界看好，輝達即將在 3/17 GTC 大會推出最新一代 Blackwell 架構 B100 GPU，將採用台積電 3 奈米製程，在眾多雲端服務供應商 (CSP) 全力下單搶佔生成式 AI 商機下，台積電 3 奈米產能也全數滿載。