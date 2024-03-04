外資期現貨大作多推台股創新高 買超台積電單一個股358億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-04 18:00
台股今 (4) 日在權值股台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 走強之下，全局由電子股擔綱演出，收漲 369.38 點或 1.95%，成交值爲 4853.84 億元，三大法人同步買超 444.74 億元，其中外資買超台積電 5 萬張，單一個股買超金額高達 358.26 億元，仁寶 (2324-TW) 爲外資賣超第一名。
3 月 4 日台股集中市場外資買超 368.78 億元，投信買超 74.39 億元，自營商買超 1.57 億元，在期貨市場部分，外資交易口數爲多單 5484 口，未平倉合約口數爲多單 3987 口。
3 月 4 日台股集中市場外資買超較多的個股爲，台積電、鴻海、燿華、正文、京元電子、華新、文曄、聯發科、圓剛、晶技。3 月 4 日台股集中市場外資賣超較多的個股爲，仁寶、中信金、大亞、新光金、中鋼、陽明、宏碁、第一金、神基、開發金。
3 月 4 日台股集中市場投信買超較多個股爲，聯電、中信金、長榮、仁寶、東元、兆豐金、長榮航、神基、致伸、瑞儀；3 月 4 日台股集中市場投信賣超較多的個股爲，南亞科、元晶、新興、佳世達、立積、台光電、裕民、金像電、大聯大、矽格。
3 月 4 日台股集中市場投自營商買超較多個股爲，仁寶、鴻海、群創、力成、燿華、中工、長榮、華通、新興、宏碁；3 月 4 日台股集中市場自營商賣超較多個股爲，大同、中信金、英業達、緯創、亞力、三陽工業、臺企銀、永豐金、元大金、世紀鋼。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，國際股市表現不弱，台股大盤已站上所有均線之上，而技術指標也有利多方操作，在類股輪漲格之下，台股仍將有震盪走堅的表現 。
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