外資期現貨大作多推台股創新高 買超台積電單一個股358億元

台股今 (4) 日在權值股台積電 ( 2330-TW ) 及聯發科 ( 2454-TW ) 走強之下，全局由電子股擔綱演出，收漲 369.38 點或 1.95%，成交值爲 4853.84 億元，三大法人同步買超 444.74 億元，其中外資買超台積電 5 萬張，單一個股買超金額高達 358.26 億元，仁寶 ( 2324-TW ) 爲外資賣超第一名。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，國際股市表現不弱，台股大盤已站上所有均線之上，而技術指標也有利多方操作，在類股輪漲格之下，台股仍將有震盪走堅的表現 。