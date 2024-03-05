〈台股盤前〉台積ADR續強激勵多頭 惟短線過熱防衝高拉回

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-05 08:39

台股昨日大漲 369 點收 19305 點，法人認為，雖然台積電 ADR 及台指期夜盤周一延續上漲態勢，但指數短線過熱、加上近期 FED 官員釋出偏鷹言論、技術面 19350 點有壓等，短線估有獲利調節賣壓出籠。

隨著投資人等待本週鮑爾聽證會與非農數據出爐，美股四大指數跌多漲少，道瓊跌 97.55 點或 0.25%、標普跌 6.13 點或 0.12%、那指跌 67.43 點或 0.41%、僅費半漲 52.38 點或 1.06%。

其中，輝達 (NVDA-US) 上漲 3.60%、AMD (AMD-US) 上漲 1.34%、美超微 (SMCI-US) 飆高 18.65% 至每股 1,074.34 美元；台積電 ADR (TSM-US) 延續攻勢，上漲 3.26%，收每股 138.26 美元，換算價 871.67 元，溢價率達 20.23%。

回顧台股昨日表現，台積電大漲領軍，以及聯發科、鴻海等電子權值同步點火下，加權指數上漲 369.38 點或 1.95%，市場成交值爲 4853.84 億元；櫃買指數則上漲 1.37 點或 0.55%，來到 252.74 點。