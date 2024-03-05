標普全球：美國大型銀行商辦曝險有麻煩 但還可應對

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-05 08:34

標普全球評級 (S&P Global Ratings) 分析指出，美國最大銀行在商用不動產 (CRE) 領域的曝險存在麻煩，但它們的規模仍足以應對這樣的情況。

標普表示，因利率上升、併購交易和首次公開發行 (IPO) 活動減少，再加上矽谷銀行在內等區域銀行倒閉，2023 年是艱難的一年，但未來恐怕還有更多挑戰，其中一個便是在居家辦公趨勢下，商辦價值下跌所帶來的威脅。

標普針對近幾季數據進行分析後發現，所有貸款損失率在過去幾季升幅溫和，但卻持續上揚。

標普表示：「不良貸款和拖欠貸款水平仍低，但隨著信貸周期正常化，兩者將繼續上升。我們預估情況將進一步惡化，因為利率上升、經濟指標放緩和通膨可能會打擊貸款表現。」

儘管辦公室 CRE 是個問題，標普上周表示，這只占了 GSIB 貸款的一小部分。

標普表示，雖然以美元交易量計算，美國大型銀行是最大的商用不動產貸款機構，但針對該領域的貸款活動，在這些銀行的整體投資組合當中所占的比例「相對仍小」。

此外，標普認為，即使今年 GSIB 獲利可能下滑，但獲利前景依舊穩健。

標普指出，抵押貸款和投資銀行等部分業務的費用收入可能增加，尤其是在利率下滑的情況下。交易收入預估將保持相對健康，獲利能力「強勁」。

標普稱：「我們認為，GSIB 將透過保留收益來累積資本，這主要受到它們對經濟的謹慎看法以及第三版巴塞爾協定 (Basel III) 所影響，因此它們可能會慎重評估資本分配。」