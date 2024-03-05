富蘭克林：通膨達標受阻 降息順延 首選收益複合債型基金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-05 12:13

今年以來全球主要債市表現不如去年底時預期來的強勁，主要原因在於美國公佈的經濟數字雖有轉弱但仍然強韌，投資人擔心恐影響通膨降到 2% 目標的進展。根據芝商所 FedWatch 數據，期貨市場反應聯準會可能延至 6 月開始降息，年內降息次數也從原 6 次減到 3~4 次。

富蘭克林證券投顧表示，市場調整先前對聯準會將大舉降息的樂觀預期，推升美國十年期公債殖利率 2/23 盤中一度升到 4.35%，而今隨著市場對聯準會降息有較合理的預估，債券市場的收益機會來臨。只是仍須留意通膨降速是否達到聯準會官員能安心的程度，與其費心猜測進場時機與債券類別的挑選，不如選擇精選收益複合債型基金，由專業經理團隊進行調配，爭取主要債市難見的收益機會。

美國公佈的一月通膨指標：個人消費支出物價指數 PCE 與核心 PCE 年增率分別自 12 月的 2.6%、2.9% 降至 2.4%、2.8%，然而月增率 0.3%、0.4% 高於前幾個月，聯準會官員則持續對未來降息發言轉為謹慎。且根據彭博資訊調查券商 2/23 看法，預估十年期公債殖利率於第一季至第四季的中位數為 4.15%~3.80%，較上月調查的稍增加 10~5 個基本點。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國通膨率欲達標至 2% 有三個阻礙：(1) 經濟仍相當有韌性，尤其是就業市場緊俏，推升工資上揚，支撐消費者信心，帶動零售銷售以及國內生產，形成通膨降速的阻力；(2) 供給面因素並未完全排除，紅海航運危機已造成運輸成本上升，終將可能會轉嫁到消費者身上；(3) 美國財政政策仍然相當寬鬆，尤其到了大選年，財政緊縮的可能性相當低。