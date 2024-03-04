〈房產〉獨居少子成趨勢 單人戶比例大增並以台中成長最快

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-04 11:58

根據內政部最新統計，2023 年全台灣家戶數達 924 萬戶，較 2022 年成長 1.7%，其中一人戶有 332.3 萬戶，占整體比重達 36.0%，且成長率達 3.2%，比例最高，其中在六都表現上，整體家戶數以桃園市成長 2.8% 為最多，在各家戶比重上，單人戶以台中成長 5% 為最大。

值得注意的是，北市在各家戶數均成長，特別是五人以上戶數為唯一成長都市。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，因高齡、少子、獨居、晚婚成為趨勢，三人以下家戶大量增加，特別是新開發區，惟北市應與房價物價雙高，合住有助降低成本，或是為申請補助而戶籍留在北市有關。

綜觀各人數家戶表現，三人以下家戶成長數字穩定，六都亦同步增加，但到了四人以上卻僅有北市、桃園市與台中市呈現增加，在五人以上僅有北市呈現正成長，徐佳馨分析，北市物價與房價皆高，但資源也相對充沛，不少北市年輕人選擇和家人同住，此外，為學區等因素持續將戶籍留在北市的民眾也不在少數，應是成長主因。

另外單人戶增加比重較高的行政區為台中與桃園，新北和台南緊追在後，推估為最近新案不少，許多年輕人買到房子後就直接遷移戶口，此外雙北之外幅員廣大，在外工作居住者不少，亦是單人戶增加的重要理由。