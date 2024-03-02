〈台大校園徵才〉台積電碩畢新進工程師年薪200萬元 今年再招6000名員工

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-02 17:30

台積電 (2330-TW)2024 年校園徵才活動正式啟動，今 (2) 日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。為因應業務成長與技術開發需求，今年預計將在台灣招募約 6,000 名新進同仁，其中包含工程師與技術員，碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬上看新台幣 200 萬元。

台積電指出，公司在桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄皆有人才需求，歡迎電機、電子、電信、光電、物理、材料、化工、化學、機械、資工、資管、工工、工管、環工、財會、法律、管理及人力資源等科系的應屆畢業生或具備相關工作經驗的人才加入公司。

台積電積極推動數位轉型，並致力於人工智慧 (AI) 與大數據應用，打造新一代的智慧工廠，確保卓越製造的競爭優勢，也歡迎資訊相關領域人才加入。

除了台大校園徵才企業博覽會，台積電將於三月起陸續巡迴各大專院校參與校園徵才活動，包括逢甲、台師大、虎科、陽明交大、中山、成大、中原、元智、中正、清大、屏科、高科、義守、北科、中興、中央、台科、雲科，共舉辦 19 場實體活動並辦理四場線上徵才說明會，歡迎線上報名與人資互動交流。

此外，台積電同步展開 2024 年 DNA 暑期實習積因計畫，邀請有興趣的同學加入，履歷投遞活動至 2024 年 4 月 30 日止，歡迎大三以上同學 (碩博士優先) 利用實習親自體驗台積電的環境與文化，鼓勵同學自我發展，藉實戰經驗提前培養未來的職場競爭力，實習表現優異者，將有機會獲得正職預聘。

台積電承諾提供員工優質的工作機會，包括有競爭力的整體薪酬及優於法令的福利制度，近年來隨著全球佈局逐步展開，積極培育並招募全球人才，新進人員有機會透過海外歷練，培養國際視野，同時，公司重視與員工之間的相互承諾，致力於打造多元共融、具挑戰性、可持續學習及有樂趣的工作環境，以吸引與留住全球化人才。