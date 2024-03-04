〈台股盤前〉美股多頭氣盛、台指期夜盤率先攻高 拚站穩萬九大關

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-04 08:18

上周台股震盪攻堅走勢，周指數上揚 46.74 點、周 K 線連兩紅，四個營業日中更有三天的高點突破萬九，法人認為，美股半導體股多頭再度發威，台股進逼萬九關卡高檔區，今日有望挑戰站穩萬九大關。

台股上周五 (1 日) 在萬九大關前止步，收在 18935.93 點，下跌 30.84 點，跌幅 0.16%，成交量縮至 3984.9 億元；三大法人合計買超 52.58 億元，其中，外資買超 102.71 億元。

美股上週五 (1 日) 齊揚，在輝達 (NVIDIA) 等 AI 巨擘股價領漲下，那指強漲 183 點、升超 1%，創歷史新高；標普漲 0.8%，突破 5100 大關；道瓊上漲 90.99 點或 0.23%；費半大漲 202.66 點或 4.29%。此外，台指期夜盤率先站上 19100 點關卡，與台股連動性更高的台積電 ADR 更大漲 4%。

市場消息方面，全球 CIS 龍頭日商索尼 (SONY) 衝刺相關布局，伴隨半導體在地化生產趨勢，索尼大舉在台積電日本熊本新廠下單，為台積電熊本廠第 4 季投片量產提前加足馬力，快速拉升新廠產能利用率。

外界也關注台積熊本二廠進度，根據日媒報導，熊本二廠占地達 32 萬平方公尺，不但是一廠的 1.5 倍，更相當於 7 座東京巨蛋，二廠規劃占地約 32 萬平方公尺，並計畫聘用 1700 名員工，其中 500 人將從台灣派遣過來。目前熊本一廠已有 350 名台籍員工。