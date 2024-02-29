〈台積電啟動接班〉秦永沛、米玉傑任魏哲家左右手 各擁身家63億、7億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-29 20:33

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (29) 日宣布重大人事異動，由營運資深副總秦永沛及研究發展組織資深副總米玉傑擔任執行副總經理暨共同營運長，也將成為總裁魏哲家左右手，依照台積電今日收盤價 690 元推算，兩人持股身價總和將近 70 億元，超越總裁魏哲家的 48 億元。

另外，台積電內部也公告，自 3 月 1 日起，研究發展資深副總經理羅唯仁博士、企業策略辦公室資深副總經理 Rick Cassidy 以及資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤先生，三人將轉至魏哲家總裁辦公室轄下增設的企業策略發展組織，並與人力資源、法務、財務及企業規劃組織繼續直接對總裁報告。

針對外界看好的歐亞業務及技術研究資深副總侯永清，預計將擔任秦永沛副手，業務開發資深副總經理張曉強則將擔任米玉傑的副手。

秦永沛學歷為國立成功大學電機工程學士與碩士，為台積電開國元老人物，自 1987 年台積電成立時就加入，外號「秦公」，除了在創辦人張忠謀時期就已是擴產仰賴的大將，現階段也主要負責台灣及海外所有生產廠區的營運管理，此次出任共同營運長，由於年事相對較長，也被外界認為是借用其管理經驗，強化與輔佐整體組織營運。

翻閱過去經歷，秦永沛曾在 1997 年至 1998 年擔任晶圓一廠廠長，並在此後持續支援所有新一代先進技術，包含 28 奈米、16 奈米與 7 奈米製程的良率提升，尤其在先進製程中，良率扮演製造關鍵的要角，而台積電良率遠勝同業，秦永沛即是功臣之一。

米玉傑畢業於國立台灣大學電機系，並取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士及博士學位，先前曾在 IBM 研究院從事研究工作，進入台積後也主掌研發相關業務，自 1994 年加入台積電後，2001 年就進入研究發展組織，其後就一路扮演台積電在先進製程研發的衝鋒大將。

米玉傑開發先進技術能力強勁，除了在先進互補式金屬氧化物半導體 (CMOS) 技術時代，開發出 90 奈米、40 奈米及 28 奈米技術，之後更率領團隊研發 16 奈米、7 奈米、5 奈米及更先進的技術，是台積電後續超車三星與英特爾的關鍵角色。