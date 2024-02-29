〈美股早盤〉美1月PCE報喜 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-29 22:42

美國商務部公布的最新數據顯示通膨成長符合市場預期，增添聯準會 (Fed) 可能最快在今年上半年降息的希望，美股主要指數周四 (29 日) 開高、美債收復失地。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 120 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 1%。

Fed 青睞的通膨指標、1 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.8% 符合市場預期，這一消息有望延續美股 2 月漲勢。然而，1 月核心 PCE 月增率反彈升至 0.4%，創近一年來最大增幅，強化 Fed 將息需要更多耐心的觀點。

在上述報告公布前，消費者物價數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 近期雙雙成長，此次最新 PCE 報告公布後，讓先前大幅減少對 Fed 降息押注的交易員鬆了一口氣。

Natixis WM 首席投資長 Benoit Peloille 表示：「與本月早些時候 CPI 發出的更有問題的資訊相比，這是一個好消息。」

此外，美國勞工部同日公布的數據顯示，上周初領失業金人數報 21.5 萬，高於市場預期的 20.9 萬，也高於前值 20.2 萬；上周續領失業金人數報 190.5 萬，遠高市場預期的 187.4 萬，也高於前值 186 萬。失業人數的成長表現出就業市場有放緩跡象。

截至台北時間周四（29 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.08%，至每股 181.56 美元

根據外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 在中國的經銷商將 iPhone 15 的售價下調最多 180 美元，表明需求出現超乎尋常的長期低迷。最新一代 iPhone 在中國的受歡迎程度不如蘋果旗艦系列。自去年 9 月推出以來，由於中國各地的經濟困難以及華為智慧型手機業務的意外復甦，iPhone 15 系列的銷售一直落後於前幾代產品。

百思買 (BBY-US) 早盤股價上漲 6.61%，至每股 84.95 美元

百思買周四發布財報，假日季獲利和營收都超出華爾街的預期，不過該零售商度過消費電子產品需求不熅不火的時期，並預計未來一年將趨於疲軟。該公司預計本財年營收將在 413 至 426 億美元之間，將比最近結束的財年有所下降，當時全年收入總計 434.5 億美元。該公司表示，可比銷售額將在持平至下降 3% 之間。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.73%，至每股 487.56 美元

Meta Platforms 周四遭到 8 個歐盟消費者團體投訴，指控其在收集用戶資料時違反了歐盟的隱私規則。捷克共和國、丹麥、法國、希臘、挪威、斯洛伐克、斯洛維尼亞和西班牙的消費者團體向各自國家的資料保護機構提出投訴，表示 Meta 沒有遵守一般資料保護規範 (GDPR) 關於公平處理、資料最小化和目的限制的規則，而且該公司的資料收集和處理沒有法律依據。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 PCE 年增率報 2.4%，預期 2.4%，前值 2.6%

美國 1 月 PCE 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 1 月核心 PCE 年增率報 2.8%，預期 2.8%，前值 2.9%

美國 1 月核心 PCE 月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.1%

美國 1 月個人收入月增率報 1.0%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 1 月個人支出月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.7%

美國 1 月實質個人消費月增率報 - 0.1%，前值 0.6%

美國上周初領失業金人數報 21.5 萬，預期 20.9 萬，前值 20.2 萬

美國上周續領失業金人數報 190.5 萬，預期 187.4 萬，前值 186 萬

華爾街分析：

高盛策略專家 Scott Rubner 表示，事實證明，要預測本輪美股漲勢的頂部是不可能的。 Rubner 在報告中寫道，在經濟既不過熱也不過冷的「金髮女孩」情景出現之際，散戶交易員被吸引到這輪漲勢中，促使分析師迅速上調了年底目標位。他表示，3 月股市「更加客滿」、漲勢「乏力」，但沒有引發潛在拋售的催化劑。